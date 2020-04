Após nova evolução, Felipe, filho de nove meses de Raniel, deve ter alta em breve

O atacante Raniel e sua família tiveram uma boa notícia. Felipe, de nove meses, o segundo filho do jogador do Santos, apresentou nova evolução, nesta segunda-feira, no processo de recuperação do seu afogamento em uma piscina e a expectativa dos médicos é para que ele consiga ter alta em breve.

"Felipe, filho caçula do atacante Raniel, segue se recuperando após o acidente doméstico sofrido no dia 23 de março. O pequeno mostra grandes sinais de evolução, e aguarda apenas autorização médica para ter alta. Seguimos pedindo apoio de todos", disse o comunicado da assessoria de imprensa de Raniel.

O estado de saúde do bebê chegou a ser considerado grave, mas ele tem evoluído cada vez mais para um quadro estável, tendo aberto os olhos pela primeira vez no dia 4.

Em negociação que envolveu a transferência em definitivo de Vitor Bueno ao São Paulo, Raniel chegou ao Santos no início da temporada 2020. O atacante soma dois gols marcados em seis partidas disputadas pelo clube.