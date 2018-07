Após novo ouro, Zanetti se concentra agora nos treinos

Nos Jogos Regionais, Zanetti enfrentou apenas ginastas brasileiros e ganhou com facilidade nas argolas, ao fazer 15.650. "Não fiz minha série oficial, mas gostei. Parti de 15.700 e tive alguns descontos. A nota era a que eu esperava mesmo e com essa aparelhagem não seria possível fazer diferente", comentou o ginasta, que representou a cidade de São Caetano do Sul na competição em Osasco.

Agora, Zanetti seguirá em julho para duas semanas de treinamento em Portugal junto com a seleção brasileira. Pela sua programação, ele ainda disputará o Campeonato Brasileiro, de 31 de julho a 3 de agosto, em Aracaju (SE), e os Jogos Pan-Americanos de Ginástica, em agosto, no Canadá, antes de encarar a preparação final para o Mundial na China.