Após ouro em Xangai, Ana Marcela diz que ainda espera competir em Londres

SANTOS - Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Esportes Aquáticos, a baiana Ana Marcela Cunha disse nesta terça-feira que o título na prova dos 25km em Xangai serve de prêmio de consolação para compensar a ausência na Olimpíada de 2012.

Ela não competirá em Londres porque não obteve índice na prova de 10km, única maratona aquática disputada nos Jogos Olímpicos. Eleita pela Federação Internacional (Fina) a melhor maratonista aquática do mundo em 2010, após se tornar a mais jovem campeã da história do Circuito da Copa do Mundo, Ana Marcela ficou em 11º na disputa que classifica somente as 10 primeiras colocadas.

"Fui para a China com o objetivo de nadar as três provas (10km, 25km e5 km) e agora eu tenho que valorizar o que tenho aqui do lado, a medalha de ouro dos 25km", disse a atleta, obteve a 7ª colocação na prova de 5Km.

Ana Marcela, porém, continua sonhando com a Olimpíada e afirma que seu grande objetivo agora é conquistar uma vaga para competir no Rio de Janeiro em 2016. "Mas não é impossível eu ir para Londres porque sou a primeira reserva. Na edição passada, a suíça que era a primeira reserva acabou indo e ficou em sexto na Olimpíada de Pequim", afirma.

Tendo até então disputado provas de no máximo 12 quilômetros, Ana Marcela afirma que já foi um grande desafio completar os 25km nas águas quentes da China, com temperaturas acima dos 30 graus. "Mas eu sabia que estava treinada e também já não tinha aquela pressão toda dos dez quilômetros, então me alimentei bastante durante a prova, foram 18 refeições contando água, pêssego em calda, gatorade e coca-cola, e quando faltavam 800 metros pensei: agora vai", afirma a atleta, que concluiu distância em 5h29m22s, três segundos a frente da segunda colocada, a alemã Angela Maurer.