Após Pan bem-sucedido em Toronto, Canadá já pensa na Olimpíada de 2024

O clima era de festa em razão das perspectivas de uma celebração ainda maior dentro de alguns anos, uma vez que o presidente do Comitê Olímpico Canadense (COC), Marcel Aubut, deu a largada oficialmente para uma campanha que visa convencer as autoridades municipais a lançar candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2024.

"É hora de deixar bem claro: estou declarando oficialmente que vou usar toda a força do meu cargo para liderar e defender a candidatura de Toronto para realizar os Jogos Olímpicos de 2024", disse Aubut em entrevista à imprensa no dia do encerramento do Pan "É isso."

Por 16 dias Toronto teve um gostinho da experiência olímpica e a desfrutou com prazer, lotando os estádios e arenas com ansiedade para viver a emoção do Pan-Americano. Mais de um milhão de ingressos foram vendidos e os atletas canadenses deram aos moradores muitas razões para comemorar.

Os Estados Unidos, como acontece em todos os Jogos Pan-Americanos desde 1955, terminaram no topo do quadro de medalhas com 103 de ouro e 265 no geral, mas este era o momento do Canadá brilhar. O país ficou em segundo com o recorde de 78 medalhas de ouro e 217 no total. O Brasil foi terceiro, com 41 medalhas de ouro e 141 no total.

Antes da festa de encerramento realizada em alta velocidade havia algumas lições de casa, incluindo o descerramento das bandeiras olímpicas e do Pan-Americano e a entrega para Lima, no Peru, que sediará os próximos Jogos, em 2019.

Foi uma cerimônia de encerramento que contou com mais pirotecnia do que protocolo e, depois que terminou, o estádio foi transformado em uma festa enorme até Kanye West subir ao palco.

O astro do hip hop norte-americano, ganhador do Grammy e motivo de uma das poucas controvérsias dos Jogos, por ter sido escolhido em detrimento de um proeminente artista canadense, pareceu ter sido a opção errada para a festa de encerramento.