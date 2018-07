Após perder 1º set, Bellucci tem jogo adiado pela chuva em Wimbledon

A continuidade do confronto foi reprogramada para esta quinta-feira, quando o tenista número 1 do País e 62 do mundo espera poder virar a partida diante do 41º colocado da ATP e ter a chance de encarar ninguém menos do que Novak Djokovic, atual bicampeão da tradicional competição. Em partida disputada horas mais cedo na quadra central de Wimbledon, que possui teto retrátil, o sérvio venceu o francês Adrian Mannarino por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5).

Antes do duelo ser paralisado nesta terça-feira, Bellucci travou um primeiro set equilibrado com Querrey, que aproveitou uma de quatro chances de quebrar o saque do brasileiro para abrir vantagem e fechar em 6/4. Já na segunda parcial, Bellucci até conseguiu sua primeira quebra de serviço, mas sofreu outras duas e se viu muito próximo de perder o set antes da paralisação provocada pela chuva, após 1h08min.

PARTIDAS ENCERRADAS - Oitavo cabeça de chave de Wimbledon, Dominic Thiem pôde finalmente encerrar a sua partida válida ainda pela primeira rodada do Grand Slam. Iniciado e interrompido após três games disputados na última terça-feira, o jogo contou com vitória do austríaco sobre o alemão Florian Mayer por 3 sets a 0, com 7/5, 6/4 e 6/4.

E o próximo rival de Thiem também foi definido nesta quarta-feira. Trata-se do checo Jiri Vesely, que derrotou o holandês Igor Sijsling por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/6 (9/7).

Outro que também pôde concluir seu jogo de estreia nesta quarta foi Bernard Tomic, 19º cabeça de chave. O australiano sofreu, mas superou o espanhol Fernando Verdasco por 3 sets a 2, com 4/6, 6/3, 6/3, 3/6 e 6/4. Assim, ele se credenciou para encarar na próxima fase o macedônio Radu Albot, que eliminou o português Gastão Elias, de virada, com 3/6, 6/2, 7/5 e 6/4.

Já o alemão Alexander Zverev, uma das novas promessas do tênis mundial, justificou a sua condição de 24º cabeça de chave ao passar na estreia pelo francês Paul-Henri Mathieu, batido com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2 em outro duelo antes de a chuva impossibilitar a continuidade ou o início de uma série de outros confrontos - apenas da primeira rodada são 14 que ainda não puderam ser finalizados.