Após polêmica, Bellucci diz que não quis ofender treinadores

Thomaz Bellucci definiu ontem como mal-entendido a polêmica que criou com os técnicos brasileiros - na semana passada, o tenista disse que faltava qualidade aos treinadores do País. O número 27 do ranking garantiu que não conhece em detalhes o trabalho de cada um e que baseou suas palavras numa constatação: há poucos profissionais viajando com atletas pelo circuito mundial. "Não tenho nada contra ninguém. Não foi meu intuito julgar nem ofender ninguém", disse Bellucci. O tenista contou que ficou surpreso com a repercussão do que tinha falado. "Perguntaram-me quais os motivos de termos poucos jogadores no top 100. A falta de qualificação dos técnicos é uma das razões. Há técnicos da Espanha e da Argentina que viajam o circuito todo, mas aqui há pouquíssimos."

Carlos Alberto Kirmayr, que cuida de um projeto em Serra Negra voltado para o desenvolvimento do tênis feminino, salientou que é muito caro viajar com os jogadores. "É claro que também é um problema financeiro. Mas é questão de organizar. Se o técnico pegar três, quatro jogadores, fica mais fácil", sugeriu Bellucci, que fez alerta aos próprios companheiros de profissão: "É ilusão um tenista achar que pode chegar ao top 50 sem a ajuda de técnico."

Novo treinador. Bellucci, que demitiu João Zwetsch, conversa com possíveis substitutos. Larri Passos é um deles. Caso não haja acordo com o gaúcho que orientou Gustavo Kuerten, há a chance de contratar um estrangeiro - possivelmente, um argentino.

Ontem, Bellucci passou facilmente às oitavas do Challenger de São Paulo. Venceu eslocavo Ivo Klec, 301.º do mundo, por 6/2 e 6/0. Hoje, às 19 horas, ele enfrenta o chileno Paul Capdeville.