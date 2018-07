Após polêmica na maratona, Bekele fica fora do Rio-2016 também nos 10.000m Dono de quatro medalhas olímpicas nos 10.000m e nos 5.000m metros e recordista mundial de ambas as provas, Kenenisa Bekele está fora dos Jogos Olímpicos do Rio. O etíope não completou a seletiva etíope dos 10.000m, disputada na quarta-feira, em Hengelo, na Holanda, onde estão baseados diversos dos melhores fundistas da África. Bekele não corria uma prova desta distância desde 2013. Ele vinha se concentrando em maratonas, mas não foi convocado pela Etiópia para o Rio-2016. Os critérios para a definição da incluíam vitórias em grandes maratonas, o resultado no Mundial do ano passado, além do melhor tempo nos últimos dois anos. Como ficou parado por mais de um ano, Bekele não se encaixou nos critérios.