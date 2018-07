Após polêmica, seleção feminina de futsal é convocada

O Brasil ganhou todas as quatro edições do torneio, mas teve sua participação neste ano seriamente ameaçada por falta de recursos financeiros. A inscrição na competição só foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) nesta semana, após as atletas conseguirem patrocínio do banco Itaú.

A entidade será representada no Mundial pelo supervisor de seleções, Reinaldo Simões. O técnico será Eder Popiolski, que também comanda a equipe da Female Futsal/Chapecó (SC). Entre as convocadas, destaque para a ala Vanessa, considera a melhor jogadora do mundo. Foram chamadas: Jozi, Giga, Missi, Taty, Ari, Cilene, Vanessa, Diana, Ju Delgado, Luciléia, Nêga, Jessika, Amandinha e Tampa.