Após polêmicas, Falcão volta à seleção de futsal para recorde de público

A crise que atingiu o futsal brasileiro nos últimos meses parece definitivamente encerrada. Organizador de um boicote à Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o astro Falcão está de volta à seleção. Ele foi convocado nesta quinta-feira para o amistoso que o time fará diante de Portugal, dia 22 de setembro, na Arena Castelão.

Em março, Falcão liderou um movimento de jogadores contra a eleição de Marcos Antônio Madeira para a presidência da CBFS. O mineiro foi eleito como candidato de chapa única, pois Nilton Romão, antes adversário no pleito e candidato de Falcão, desistiu de concorrer ao cargo.

Romão protestava contra a aliança do novo presidente com o grupo político do então mandatário maior da CBFS, Renan Tavares, que indicou uma de suas vices, Louise Bedé, para o cargo de vice-presidente de competições da entidade.

A crise começou a ser resolvida em meados de maio, quando a CBFS anunciou o retorno de PC de Oliveira ao cargo de técnico da seleção. O treinador comandou a equipe de 2005 a 2009, período em que acumulou um retrospecto espetacular. Foram 155 jogos, com 149 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Aê, galera! Aí está a Seleção Brasileira que irá enfrentar Portugal na Arena Castelão, em Fortaleza! Agora contamos com vocês para fazer uma grande festa!! Ainda não garantiu ingresso? Pode vir na sede da CBFS ou no site ingressofacil.com.br Juntos vamos bater este recorde de público da modalidade! #futsalshow #CearaNoGuinness #EntreNestaFesta Uma foto publicada por Conf. Brasileira de Futsal (@oficialcbfs) em Set 10, 2015 às 1:02 PDT

O técnico ficou só dois meses no cargo e foi demitido sem fazer nem mesmo uma convocação. Ainda assim, os jogadores sentaram com o presidente da CBFS e fizeram as pazes. Os veteranos foram convocados normalmente para a Copa América, disputada em agosto.

Na ocasião, Falcão estava voltando de lesão. Agora, está entre os convocados pelo técnico Serginho Schiochet para o jogo que pretende quebrar o recorde de público em partidas de futsal. Entre os 14 jogadores lembrados, oito deles estiveram nas conquistas dos títulos mundiais de 2008 e 2012, entre eles o goleiro Tiago, o fixo Neto, o ala Cabreúva e o pivô Simi.