Após Prass e Juninho, Nilton deixa o clube O Vasco sofreu mais uma baixa no elenco. O volante Nilton, que havia entrado na Justiça para conseguir sua liberação, teve seu contrato rescindido e deixou o clube. A confirmação veio com a publicação do rompimento no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Nilton era mais um jogador insatisfeito com os salários atrasados - os problemas internos estão criando uma verdadeira debandada no clube. O goleiro Fernando Prass foi para o Palmeiras, enquanto Juninho Pernambucano foi para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e Auremir teve seu contrato rescindido.