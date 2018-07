Após 'pressão', nadador Felipe França celebra nova fase

Com o pescoço cheio de medalhas importantes (cinco só em Mundiais), tanto nos 50m quanto nos 100m peito, França chegou aos Jogos de Londres com grande responsabilidade. Se havia uma esperança de medalha, que não Thiago Pereira ou Cesar Cielo, o cara era Felipe França. Mas o 12.º lugar, fora até da final, foi um baque para o nadador, hoje com 26 anos.

"Foi período de bastante pressão. Quando uma pessoa chega no seu limite, de repente entra em depressão. Tive que ter esse espaço entre 2013 e 2014, para que pudesse refletir. Nunca querendo parar, isso nunca pensei. Mas pensando o que eu ia fazer dali para frente", revela França. O nadador, que já tem um físico avantajado, com circunferências bem maiores que dos rivais, ganhou 20 quilos e sequer conseguiu se classificar para o Mundial de Barcelona.

Nesse meio tempo, Felipe Lima ganhou bronze nos 50m peito, João Gomes Júnior ganhou espaço e Henrique Barbosa encostou no trio. Hoje o Brasil tem quatro atletas com condições de fazer finais em Campeonatos Mundiais nas provas de 100m e 50m peito.

Para voltar a ser competitivo, Felipe França, que nadou por 10 anos no Pinheiros, seguiu o técnico Sérgio Marques e, desde o começo do ano, treina no Corinthians. Lá, diz ter passado por grande transformação. "Eu creio que (mudou) tudo. Principalmente a personalidade, o caráter mudou bastante. Tenho seguido o que o Sergio fala e o (head coach) Carlos Matheus tem me orientado bastante para que a gente siga com um projeto até 2016."

A estreia pelo clube foi nesta terça, com o quarto lugar nos 200 metros peito. Mas França estava feliz após sua primeira prova no Maria Lenk. "Já fiz meu melhor tempo de 200m peito. Só felicidade lá no Corinthians, vida nova, tempo novo. A cabeça está focada principalmente na Olimpíada e subir degrau por degrau."

Campeão do Pan-Pacífico em 2010 e dos Mundiais de Curta (2010) e Longa (2011) nos 50 metros peito, França agora traça os 100m e os 200m, no mesmo estilo, como prioridade, uma vez que a prova curta não está no programa olímpico. "O foco é os 100m, mas possivelmente os 200m também vai ser. Trabalho mais voltado pro 100m. Nunca perdi minha velocidade nos 50m. Treinando mais, perdendo mais gordura, vai facilitar para os 200m. Os 200m vêm na bandeja, mas meu principal é 100m."