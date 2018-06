Após primeiro tempo impecável, Brasil perde de virada no rúgbi

A seleção brasileira masculina de rúgbi XV fez um primeiro tempo espetacular, mas sofreu um apagão na etapa final e viu o Uruguai virar o duelo e vencer por 27 a 18 nesta sexta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A partida foi válida pela segunda rodada do Americas Rugby Championship.

+ Brasil tem evolução incrível no rúgbi

“Fizemos um primeiro tempo excelente, mas na volta do intervalo pesou a maior experiência do Uruguai, que disputa a Copa do Mundo de Rúgbi e outros grandes torneios. Infelizmente perdemos, mas saímos com a cabeça erguida, pois estamos evoluindo”, afirmou Yan Rosetti, capitão dos Tupis.

O primeiro tempo do Brasil foi excelente, com uma ótima marcação e agilidade no ataque. Ao final do período, a vitória parcial era 18 a 3. Só que no segundo tempo, o Uruguai retomou as rédeas do confronto e foi diminuindo a vantagem, até virar o marcador. O Brasil até teve chance de empatar, mas não conseguiu impor o mesmo ritmo do início do confronto.

A derrota colocou fim a uma série invicta de quatro partidas do Brasil no Pacaembu. Com o resultado, os Tupis continuam com 4 pontos na competição e tentarão subir na tabela de classificação no sábado, dia 17, contra o Canadá, fora de casa, em um torneio que tem ainda Chile, Argentina e Estados Unidos.