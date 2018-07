Após provocar Atlético-MG, Mano ignora erro da arbitragem que ajudou Cruzeiro Ao comentar a estreia com vitória no Campeonato Mineiro, há uma semana, Mano Menezes festejou que o triunfo sobre o Villa Nova havia sido "limpo", com um gol "certinho" e sem "pênalti duvidoso", numa clara referência ao pênalti bastante discutível no triunfo do Atlético-MG sobre o América de Teófilo Otoni um dia antes. Neste domingo, porém, foi o Cruzeiro que venceu o Tricordiano com um gol irregular. Ao receber a bola para fazer 2 a 1, aos 41 minutos do primeiro tempo, Ábila estava impedido.