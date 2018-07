Após punição polêmica, Will Power vence etapa da Indy

SONOMA - Beneficiado por uma polêmica punição ao neozelandês Scott Dixon, que liderava a prova até ser obrigado a fazer um "drive-through" pelos boxes, o australiano Will Power ganhou neste domingo a etapa de Sonoma da Fórmula Indy. A vitória no circuito californiano, nos Estados Unidos, acabou com um longo jejum do piloto da equipe Penske, que não era o primeiro colocado desde abril do ano passado, em São Paulo.

Dixon liderava a corrida e caminhava para uma vitória tranquila neste domingo. Aí, acabou atropelando um mecânico da equipe de Power, ao fazer um pit stop quando faltavam 20 voltas para o final, e foi penalizado pela direção de prova, o que abriu espaço para o australiano assumir a ponta. No acidente, o neozelandês atingiu outro funcionário da Penske - ninguém ficou ferido -, mas ele reclamou da punição.

Segundo Dixon, o mecânico da Penske, Travis Law, invadiu seu espaço de pit stop, o que acabou provocando o acidente - o outro funcionário da equipe atingido posteriormente foi Justin Bosch. "Eu estava em linha reta e ele veio até nós", contou o piloto. Mas, depois de analisar o vídeo diversas vezes, a direção de prova resolveu punir o neozelandês da Ganassi, dizendo que zelava pela segurança no pit lane.

Como foi obrigado a fazer um "drive-through" pelos boxes, Dixon terminou a corrida apenas em 15º lugar. Melhor para o brasileiro Hélio Castroneves, também da Penske, que terminou na sétima posição e conseguiu aumentar sua vantagem na liderança do campeonato. Agora, são 39 pontos de diferença entre o piloto do Brasil e o neozelandês, que é o segundo colocado - a disputa do título parece restrita aos dois.

Enquanto Power conseguiu a sua primeira vitória em 2013, tornando-se o 10º piloto diferente a ganhar na temporada, o inglês Justin Wilson chegou em segundo lugar e o escocês Dario Franchitti, que tinha largado na pole position, foi o terceiro colocado. Já o outro piloto brasileiro na categoria, Tony Kanaan, terminou na 13ª posição. Agora, a próxima etapa da Indy será no domingo que vem, em Baltimore (EUA).