Após quase dois meses afastada, Serena bate alemã na estreia em Roma Foram mais de dois meses afastada das quadras por problemas físicos, mas ao menos nesta terça-feira a número 1 do mundo Serena Williams mostrou que não esqueceu como joga. A norte-americana venceu com certa tranquilidade na estreia do Torneio de Roma, na Itália, ao passar pela alemã Anna-Lena Friedsam por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.