Após queda, Muricy volta a lamentar desgaste e defende rodízio no Flamengo O Flamengo entrou em campo com uma escalação alternativa para encarar o Atlético-PR na última quarta-feira em Juiz de Fora, acabou sendo punido e foi eliminado nas semifinais da Copa Sul-Minas-Rio com a derrota por 1 a 0. Apesar da queda, Muricy Ramalho voltou a defender o rodízio de jogadores e criticar o cansaço com as constantes viagens em 2016.