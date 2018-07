Após queda no judô, Katherine diz que foi afoita em luta

Após estrear na competição com vitória por ippon sobre a guatemalteca Yennifer Dominguez, a judoca do Brasil foi eliminada ao receber três punições (shidos) dos árbitros no seu segundo combate no dia.

"Eu já sabia que seria uma luta bem dura, ela é uma das melhores do mundo. A estratégia estava traçada, mas acho que me precipitei no começo da luta e tomei um shido por ataque falso. Infelizmente não consegui pontuar", disse a brasileira ao comentar sua eliminação.

Katherine, porém, festejou o fato de ter conseguido ao menos disputar a importante competição do calendário do judô, admitindo que precisa melhorar o seu nível atual para brigar efetivamente por conquistas importantes na modalidade. "Estou feliz de ter participado do meu primeiro Mundial. A sensação é de que tenho muito que treinar e evoluir", reconheceu.