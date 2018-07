Após reclusão, Dunga volta ao futebol

Dois anos e meio depois de ter sido demitido do comando da seleção brasileira, Dunga foi apresentado ontem como novo treinador do Internacional. É o retorno do ídolo ao clube que o revelou para o futebol no começo dos anos 1980. Das mãos do presidente Giovanni Luigi, ele recebeu a camisa número 8, a mesma que usava quando estava no Beira-Rio e logo em sua primeira entrevista foi enfático: "O torcedor colorado aceita tudo, menos jogadores que não se doam durante os 90 minutos de jogo, sem saírem de campo exaustos."

O treinador ficou quatro anos à frente da seleção e foi demitido em 4 de julho de 2010, apenas dois dias após o Brasil ser eliminado pela Holanda na Copa do Mundo da África. Ele recebeu vários convites, mas recusou por querer "pensar na vida" e cuidar da família - seu pai, Edelceu Verri, sofria de Mal de Alzheimer - ele faleceu em fevereiro.

Passado o furacão em sua vida pessoal, Dunga aceitou o desafio de retornar ao mundo do futebol e assinou contrato por um ano. No Inter, ele precisará consertar o que não deu certo em 2012. Mesmo com um elenco cheio de estrelas, o time decepcionou no Brasileiro. Mas para ele, isso não é um problema. "Quando as coisas não vão bem, todos acham que tem que mudar tudo. Não é bem assim. O Inter tem feito coisas positivas nos últimos anos. Teve um ano atípico, com dificuldades. Mas tem muitas coisas boas a se aproveitar."

O novo técnico pretende retomar as atenções às categorias de base do Inter, que nos últimos anos revelaram jogadores como Alexandre Pato e Taison, mas que em 2012 não rendeu o esperado. "Futebol tem que ser por merecimento. Não é pela idade, por ser mais velho ou mais novo que tem que jogar. Tem que conquistar o espaço."

O treinador, que terá contra o fato do Estádio Beira-Rio estar interditado para obras da Copa de 2014, afirmou que pretende fazer o Colorado voltar a ser uma equipe competitiva, compacta e vibrante. "Vamos escolher quem estiver melhor no momento. Jogadores que vêm da Europa têm uma transição complicada no Brasil. Poucos se adaptam rapidamente (caso de Forlán). Queremos contar com todos os argentinos também. Aproveitar a característica de cada um."

Forlán. Ainda sobre o jogador uruguaio, o técnico afirmou que conta com o atacante e saiu em sua defesa. "Ele foi o melhor jogador da última Copa do Mundo. Teve lesões, não teve sequência e veio para o futebol brasileiro, que é diferente do europeu. Jogador não se esquece de jogar."

Ele evitou prometer títulos ao torcedor e afirmou que ser campeão brasileiro é uma tarefa "difícil" para todos os times. Suas principais metas devem ser mesmo o Gaúcho e a Copa do Brasil.

Seleção. Apesar de não gostar de falar muito sobre o assunto, o técnico não conseguiu fugir das perguntas sobre as diferenças entre comandar um clube e a seleção brasileira. "No meu modo de pensar, é a mesma coisa treinar o Inter e a seleção. A diferença é que a carga e a pressão, na seleção, é de 30 dias. Só que aqueles 30 dias valem por quatro, seis meses. Aqui, você experimenta o veneno dia a dia. É difícil, mas é mais fácil ter o antídoto. Na seleção, a dose é mais forte."