Após recusar exames antidoping, campeão de judô é suspenso

Campeão europeu de judô, Loic Korval foi suspenso por dez meses nesta quarta-feira pela federação francesa depois de não realizar três exames antidoping. Korval conquistou o seu título continental no ano passado na categoria até 66kg e ocupa a 15ª colocação no ranking mundial da sua divisão.

Korval deixou de realizar três exames antidoping em um período de 18 meses. Com a suspensão, o francês não poderá defender o seu título nos Jogos Europeus, que serão realizados em Baku, no Azerbaijão - o Campeonato Europeu de Judô fará parte da programação da primeira edição do evento multiesportivo continental.

O judoca, de 26 anos, avisou que não vai recorrer da suspensão, que é retroativa a 22 de outubro de 2014 e termina em 22 de agosto. Ele espera competir na Olimpíada de 2016, no Rio. "Eu sei que os erros podem ter consequências pesadas, mas eu não vou desistir", disse.

Além do seu título europeu, conquistado no ano passado em Montpellier, Korval também ganhou uma medalha de bronze no Mundial de Judô de 2010, em Tóquio.