Após rescindir com a Ponte, palmeirense Wellington deve ir ao Santa Cruz

Entrou em uma partida do Paulistão e sequer foi relacionado para partidas do Brasileirão. Ele já rescindiu contrato com a Ponte Preta e deve ser confirmado nas próximas horas como reforço do Santa Cruz.

Além dele, o Santa Cruz também acertou com o zagueiro Luan Peres, de 21 anos, revelado nas categorias de base da Portuguesa e que conseguiu se desvincular do clube paulistano na Justiça, alegando atrasos salariais.

Para o ataque, quem chega ao Arruda é o volante Derley, ídolo do rival Náutico. O jogador, de 29 anos, estava há três anos no México, onde defendeu León, Mineros e Juárez. No Brasil, ele também vestiu as camisas do Atlético-PR e do Inter.