Após ressonância, Walcott desfalca Inglaterra contra Polônia

Na vitória de sua equipe sobre San Marino pelo grupo H, em Wembley, ele se lesionou ao ser atingido no peito logo aos 5 minutos de jogo.

Walcott, 23, se chocou contra o goleiro de San Marino na primeira partida como titular em quase um ano. Chegou a passar por uma ressonância em um hospital.

"Ele foi monitorado por precaução e, depois dos resultados dos exames, hoje (sábado) ele retorna a seu clube para mais tratamentos", informou o centro médico que o atendeu.

Talvez por sua ausência, a Inglaterra tenha levado 35 minutos para abrir o marcador, com Wayne Rooney.

O jogador do Manchester United marcou outro no segundo tempo. Danny Welbeck fez mais dois e Alex Oxlade-Chamberlain fechou o placar.

A goleada colocou os ingleses no topo do grupo, com sete pontos, depois de três partidas. Em seguida aparecem Montenegro e Polônia, com quatro pontos em dois jogos.

A tarefa dos ingleses promete ser mais difícil em Varsóvia na terça-feira. Em amistoso preparatório, a Polônia venceu a África do Sul por 1 a 0.