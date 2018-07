Após reunião, COI diz que Ucrânia descarta boicotar eventos esportivos na Rússia

No mês passado, porém, o líder sugeriu aos aliados europeus que deveria "ser discutida" a possibilidade se boicotar a Copa do Mundo de 2018, marcada para a Rússia. Antes disso, ainda neste ano, entre os dias 24 de julho e 9 de agosto, a Rússia vai sediar o Mundial de Esportes Aquáticos em Kazan.

Nesta quarta-feira, porém, o COI garantiu que não vai acontecer um boicote da Ucrânia. Em um comunicado, a entidade afirmou que "o presidente ucraniano disse que ele era ''contra boicote esportivo''" em uma reunião com Thomas Bach, que comanda o COI.

No encontro, que ocorreu na última terça-feira, Bach destacou que "boicotes são incompatíveis" com uma resolução da Organização das Nações Unidas que apoia a autonomia do esporte incentivando a "participação plena".

No entanto, um comunicado do governo da Ucrânia sobre a reunião em Lausanne não especificou a posição de Poroshenko sobre boicotes. O presidente afirmou que "os valores olímpicos são de particular importância para a Ucrânia", de acordo com o comunicado divulgado pelo seu governo.