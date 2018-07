Após Rio, UFC quer ganhar o mundo Apesar de sua semente ter sido plantada no Brasil, o UFC se firmou mesmo nos Estados Unidos. As duas edições realizadas no Rio - a primeira em agosto, com Anderson Silva, a segunda ontem, com José Aldo e Vitor Belfort - consolidaram de vez a febre pelo MMA (artes marciais mistas) no Brasil. Mas os dirigentes do UFC não vão parar por aí.