Após 'rodada dupla', Pliskova enfrenta Riske na final de Nottingham no tênis Após dobrarem o expediente e fazerem dois jogos neste sábado, a tenista tcheca Karolina Pliskova (17.ª do ranking mundial) vai enfrentar a norte-americana Alison Riske (89.ª) na decisão do Torneio de Nottingham, na Inglaterra. As quartas de final e semifinais foram disputada no mesmo dia por conta das chuvas que impediram os jogos nas quadras de grama nos últimos dias.