Após ser retirado dos Jogos, bielo-russo do levantamento de peso é suspenso

A misteriosa retirada do bielo-russo Stanislav Chadovich da lista de competidores do levantamento de peso da Olimpíada do Rio foi explicada nesta sexta-feira. A federação internacional da modalidade revelou que o atleta fraudou um exame antidoping e, por isso, decidiu puni-lo preventivamente.

A Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF, na sigla em inglês) revelou nesta sexta que Chadovich foi impedido de competir no Rio por ser acusado de "substituição de amostra de urina" em um exame antidoping. A investigação comprovou a suspeita e, por isso, o atleta foi suspenso até que seja julgado.

Segundo a IWF, Chadovich usou deste artifício para fraudar o teste. Por isso, deverá ser punido com quatro anos de suspensão, uma vez que os atletas acusados de fraude de amostra são sancionados como se tivessem testado positivo para alguma substância proibida. Ainda não há qualquer informação mais profunda sobre o caso do bielo-russo, mas esta foi a posição adotada em casos anteriores.

A IWF não informou se a conduta ilegal de Chadovich aconteceu durante a Olimpíada. O Comitê Olímpico Bielo-Russo garantiu, através de uma porta-voz, que não tem maiores detalhes sobre o caso e transferiu as questões à federação de levantamento de peso do país, que ainda não se posicionou.

Chadovich foi vice-campeão europeu em 2014 e era considerado candidato a medalha na categoria até 62kg da Olimpíada do Rio. No entanto, momentos antes de entrar em ação, foi retirado da lista de competidores sem maiores explicações.

Trata-se de mais uma mancha na modalidade, que nos últimos tempos teve diversos casos de doping vindo à tona. O próprio levantamento de peso da Bielo-Rússia ficou suspenso de competições internacionais durante um ano depois que diversos halterofilistas do país foram flagrados em exames antidoping entre os Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012.