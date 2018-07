Após ser vice-campeão do Estadual, Atlético-MG projeta 'título grande' neste ano

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, no confronto de volta da final do Campeonato Mineiro e ver o título estadual escapar depois de ter vencido o duelo de ida por 3 a 1, o Atlético-MG agora mira a disputa do Brasileirão e da Copa Sul-Americana, competições em que fará sua estreia justamente nesta semana.

A equipe alvinegra abrirá a sua campanha na competição continental nesta quarta-feira, contra o San Lorenzo, às 19h15 (de Brasília), em Buenos Aires, e no domingo começará o seu Campeonato Brasileiro contra o Vasco, às 16 horas, em São Januário, no Rio.

Ao projetar estes dois torneios, o técnico Thiago Larghi afirmou que mira ao menos um "título grande" no decorrer da temporada. "São competições muito fortes. Terminamos esse campeonato já com a cabeça no próximo. A gente sabe o que progrediu, um ou outro ponto que precisa melhorar, e que o trabalho, o respeito, a amizade e a aplicação no dia a dia é que vão nos fazer progredir para conquistar um título grande neste ano que temos pela frente", afirmou o comandante, em entrevista coletiva concedida no domingo.

O primeiro treino do time atleticano visando a partida desta quarta-feira será na tarde desta segunda, às 15h30, na Cidade do Galo. Em seguida, a equipe embarca rumo à capital argentina, onde deverá fazer o último trabalho de preparação para o confronto que será realizado no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, na Argentina. A programação para esta terça ainda não foi divulgada pelo clube.