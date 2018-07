Após sétimo lugar, Sergio Sasaki desabafa: 'Ainda falta estrutura'

Um ano e meio depois de o Flamengo dispensar todos os seus ginastas profissionais, quase todos eles estão em novos clubes. Quem segue sofrendo sem ter equipe é justamente o que vem obtendo os melhores resultados. Nesta quinta-feira, Sergio Sasaki foi sétimo colocado no individual geral do Mundial de Ginástica Artística de Nanning (China) e lamentou ter na falta de estrutura um gargalo para seu desenvolvimento.

"Penso que foi uma superação o que eu tive hoje (quinta). Chegar aqui e ganhar de atletas que têm estrutura muito melhor do que a minha. Perdi duas posições (em relação a 2013), mas com estrutura poderia ter ganhado duas, três. Me mantenho pelo meu esforço próprio, porque amo esse esporte. Preciso de um lugar bom pra treinar. É injusto eu ganhar de atletas que têm estrutura melhor que a minha", desabafou Sasaki, em entrevista ao SporTV.

Desde que foi dispensado pelo Flamengo, Sasaki treina no Pinheiros, um dos clubes mais bem estruturados do País, mas não faz parte da equipe local - a agremiação paulista cede sua estrutura sem custos. O ginasta era acompanhado de Diego Hypolito, que recentemente assinou com o ASA/São Bernardo. Jade voltou ao Flamengo e Daniele Hypolito está em Curitiba.

Na final desta quinta-feira, Sasaki somou 89.564 pontos e ficou a 0.884 do pódio. Ele teve nota ainda melhor do que do Mundial de 2013, mas caiu duas posições. Após a competição, deixou claro que queria mais. "A dificuldade é igual à deles. Uma ou outro aparelho que ficou abaixo. É detalhe mesmo. Essa medalha Está engasgada, tem que vir. Estou querendo muito. Falta o detalhe. Vamos atrás do detalhe, vamos trabalhar isso. Estou super feliz, mas sou brasileiro, quero ser medalhista sempre."