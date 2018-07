Após sucesso do Corinthians, São Paulo volta a investir no futsal Depois do exemplo bem sucedido do Corinthians, que lota seus jogos no ginásio do Parque São Jorge, o São Paulo também resolveu voltar a investir no futsal. Nesta terça-feira, a diretoria tricolor anunciou que "com o intuito de reaproximar a modalidade da torcida", passará a ter um time em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.