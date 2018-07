Após sufoco financeiro, Araraquara vence Superliga B; Fluminense é vice O Araraquara correu o risco de abandonar a Superliga Feminina B por falta de dinheiro, foi salvo em cima da hora e conseguiu dar a volta por cima para faturar o título da segunda divisão do vôlei nacional e o consequente acesso. No sábado à noite, o time do interior de São Paulo bateu o Fluminense, do Rio, por 3 a 0, parciais de 25/19, 31/29 e 25/23.