Após superar lesão e voltar com gol, Sassá projeta 'novo Botafogo' no 2º turno O atacante Sassá voltou em grande estilo ao Botafogo. Depois de ficar um mês fora por conta de uma lesão muscular, o jogador marcou o gol da vitória sobre o São Paulo no último domingo e agora projeta um novo momento para o time alvinegro no segundo turno do Campeonato Brasileiro.