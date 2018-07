Após susto, Fratus projeta duelo com Cielo em final Grande surpresa nas semifinais dos 50 metros livre, Bruno Fratus levou um susto antes de entrar na piscina nesta sexta-feira e cravar o melhor tempo do dia. O brasileiro teve a bermuda rasgada a poucos minutos da prova do Mundial de Esportes Aquáticos de Xangai e precisou trocar às pressas por outra, emprestada pelo companheiro de seleção Cesar Cielo.