Após temporada ruim, Wesley é aposta de Kleina para 2013

SÃO PAULO - Com a dificuldade em contratar reforços para 2013, o jeito é o técnico Gilson Kleina pensar o time do Palmeiras com praticamente os mesmos jogadores da atual temporada. E um deles chama mais a atenção do treinador e é encarado como se fosse um reforço. Contratado a peso de ouro, Wesley entra 2013 com a missão de recuperar o tempo perdido após um ano sem ter muito o que comemorar.

Antes mesmo de sua chegada, o volante se viu envolvido em uma ação de marketing que se tornou um grande fiasco. O clube tentou arrecadar R$ 21 milhões através de doações de torcedores, mas conseguiu apenas R$ 678.400,00. Mesmo assim, com ajuda de investidores, contratou o jogador do Werder Bremen por R$ 13 milhões, mas cinco jogos após sua estreia, sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito e ficou quase oito meses parado.

Quando voltou ao time, a situação já estava praticamente definida e o rebaixamento era questão de tempo. No total, Wesley fez apenas oito jogos com a camisa do Palmeiras. Em 2013, a esperança é de novos tempos.

"Estamos confiantes no que o Wesley pode nos dar. Ele precisa de uma pré-temporada bem feita e nos dará retorno. Ele é um jogador versátil e que joga para o time", disse Kleina, sem esconder a empolgação com seu 'novo velho reforço'. "Praticamente nem pudemos contar com ele esse ano", lamentou o treinador.

Embora já tenha jogado como lateral, meia e atacante, com Kleina, Wesley será só volante. O treinador acredita que é a posição em que melhor o jogador rende. "No meu time ele é segundo volante, daqueles que aproximam dos meias. Ele tem bom passe, recupera a bola e dá dinâmica no jogo", analisou o treinador, que ainda vê uma vantagem rara em Wesley comparando com o restante do elenco. "Ele sabe bater bem de meia distância. Isso que precisamos."