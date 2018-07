Após ter maxilar quebrado no Gre-Nal, Bolaños é operado com sucesso Novo ídolo da torcida gremista, o atacante Miller Bolaños foi operado nesta quinta-feira, em Porto Alegre, e, de acordo com o Grêmio, o procedimento ocorreu "dentro do esperado" e foi realizado "com sucesso". O equatoriano teve seu maxilar quebrado ao receber uma cotovelada do lateral Willian logo aos três minutos do Gre-Nal de domingo.