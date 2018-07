Após teste, David Braz celebra recuperação e se diz perto de voltar ao Santos

"Foi muito bom esse jogo-treino. Eu estava precisando de ritmo de jogo. Me senti muito bem, não senti nenhuma dor na região que sofri a lesão. Completei 97 dias sem jogar, agora é me preparar para estar 100% para poder estar à disposição do técnico Dorival Júnior", declarou.

David Braz sofreu a grave lesão na coxa direita ainda no fim do ano passado, na decisão da Copa do Brasil diante do Palmeiras, no início de dezembro. De lá para cá, foram três meses de recuperação. Agora, o que resta é a fase final de recondicionamento para entrar em forma antes de ficar à disposição.

Mesmo diante deste obstáculo, David Braz manteve o conhecido bom humor no CT Rei Pelé. "É bom sempre estar sorrindo. É uma característica minha, mas também de todo grupo. O elenco é muito unido. Estamos mais felizes ainda após a boa vitória em um clássico", disse, lembrando do triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians no domingo.