Após título, Nishikori se aproxima de Nadal no ranking da ATP Campeão do Torneio de Barcelona no domingo, o japonês Kei Nishikori mantém o embalo na temporada e volta a ameaçar a posição do espanhol Rafael Nadal no ranking. O triunfo na competição onde o rival costuma dominar deixou o tenista oriental a apenas 110 pontos do "Rei do Saibro", às vésperas do Masters 1000 de Madri.