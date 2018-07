Após título, Zé Roberto ressalta 'vontade e disposição' do time brasileiro Há duas semanas, o Brasil era apontado como azarão na briga pelo título do Grand Prix, atrás de Estados Unidos e China. Neste domingo, entretanto, a seleção bicampeã olímpica mostrou força ao ganhar da equipe norte-americana na decisão do torneio, por 3 sets a 0, em Bangcoc, para conquistar seu 11.º título do Grand Prix.