Após toque em Márquez na última curva, Rossi vence na Holanda

Lendas da motovelocidade, Valentino Rossi e Marc Márquez deram um espetáculo para o público que compareceu ao Circuito de Assen para a etapa da Holanda da MotoGP. Os dois campeões travaram bela disputa pela primeira posição nas últimas voltas, com direito a um toque entre eles na última curva. O italiano se deu melhor e venceu, com o espanhol em segundo.

A vitória foi a terceira de Rossi e a sétima da Yamaha em oito provas da MotoGP no ano. O italiano foi a 163 pontos, abrindo 10 de folga sobre o espanhol Jorge Lorenzo, seu colega de equipe, que chegou em terceiro na Holanda. O italiano Andrea Iannone, pela Ducati, é o terceiro, com 107 pontos, com Márquez, da Honda, em quarto, com 89.

Fazia seis anos que Rossi não vencia uma prova largando na pole position. Sete vezes campeão do mundo, o italiano voltou à velha forma e parece disposto a retomar um título que não vem também desde 2009.

Na última prova aos sábados em Assen (a partir da próxima temporada a corrida holandesa também será no domingo), Rossi largou na ponta e se manteve em primeiro até a 20.ª volta. Foi quando Márquez, sempre por perto, resolveu dar o bote. Os dois trocaram diversas vezes de posição até a última volta.

Na curva que leva à reta de chegada, Márquez tentou a ultrapassagem por dentro e tocou em Rossi. Os espanhol balançou em cima da mota, enquanto o italiano foi para a brita. Como perdeu menos velocidade, se manteve à frente para cruzar em primeiro.