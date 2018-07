Após treino e conversa, time para o clássico sai hoje

O treinador já avisou que "clássico é um campeonato à parte", mas que a prioridade é a Libertadores. A tendência é que, visando a partida em Bogotá, no domingo voltem ao time os atletas que precisam de ritmo após lesões ou problemas musculares.

Ontem, os jogadores que não participaram do empate por 1 a 1 com o Penapolense fizeram um treino leve no CT do Parque Ecológico. Entre eles estavam Alexandre Pato, Cássio e Paulinho, recuperados de lesões, e Alessandro, Gil, Ralf e Danilo, poupados da partida de quarta-feira. Os atletas que enfrentaram o Penapolense fizeram um trabalho de recuperação física na academia.

O volante Paulinho, que por causa de uma lesão na coxa esquerda foi cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Itália e Rússia, disse que ainda não conversou com Tite, mas se colocou à disposição para atuar tanto domingo como na quarta-feira. "Estou 100% fisicamente. Posso garantir que estou pronto para voltar a jogar", disse.

Ele, inclusive, garante não estar com a cabeça na partida contra o Millonarios. "O clássico é um jogo à parte, por conta da rivalidade entre as equipes, e por isso não queremos perder. Queremos um grande jogo contra o São Paulo. Somos maduros a ponto de pensar primeiro no clássico, e só depois no confronto de quarta-feira." / R.R.