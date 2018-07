Após tropeços de rivais, Mönchengladbach vence e cola na G4 do Alemão

A vitória coroa uma rodada perfeita para o Mönchengladbach, pois o Hertha havia perdido no sábado por 2 a 0 para o Bayern de Munique. E as outras duas equipes com quem estava empatado com 45 pontos também perderam. Ainda no sábado, o Schalke 04 (7º na tabela, com 45 pontos) perdeu para o Bayer Leverkusen por 3 a 2.

No outro jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Mainz perdeu por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, fora de casa, e continuou na sexta colocação, mas agora a três pontos de distância do Mönchengladbach. O Eintracht, no entanto, continua em situação complicada. É o penúltimo colocado com 30 pontos, a três de deixar a zona de rebaixamento. O Hoffenheim também se complica com a derrota, pois ocupa a 14º posição, com 34 pontos, a três da degola.

O Mönchengladbach saiu na frente do marcador graças a um gol contra de Toljan aos sete minutos do primeiro tempo. Ampliou aos 45 ainda da etapa inicial com Dahoud. O Hoffenheim esboçou uma reação com Kramaric aos 10 do segundo tempo, mas André Hahn deu números finais ao jogo aos 15.