Após um ano, Mano não encontrou equipe ideal Na próxima semana, Mano Menezes completa um ano na seleção. Avesso a comparações com quem o antecedeu, ele aposta numa renovação mais consistente para a formação do que chama de "time ideal" e não se apega a números. Em 11 jogos com Mano, a seleção venceu seis, empatou três, perdeu dois e não convenceu em nenhum. Hoje, contra o Paraguai, a equipe tenta melhorar o saldo - fez apenas 16 gols nesses confrontos, e levou seis.