Após 'competição pior que a outra', Juliana Veloso festeja 6º lugar

O Brasil segue sem subir ao pódio nos saltos ornamentais dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Neste domingo, na prova feminina de trampolim de 3 metros, Juliana Veloso somou 294,30 pontos e fechou a competição na sexta colocação. Com 247,50, Tammy Galera ficou em 11º. O ouro foi para a canadense Jennifer Abel (384,70). Pamela Ware, também do Canadá, ficou com a prata (326,00), enquanto Dolores Hernandez, do México, com o bronze (323,10).

Mesmo com o sexto lugar, Juliana Veloso saiu da competição satisfeita. "Foi bom, eu fiquei muito feliz, porque ultimamente eu venho competindo muito mal. Cada competição que eu faço é uma pior que a outra. Agora, pela manhã (classificação) eu consegui manter a calma e a regularidade. Não superacertei nenhum e não errei nada. E à tarde (final) foi a mesma coisa", considerou Juliana.

"Foi minha primeira participação individual nos Jogos Pan-Americanos, então é uma ótima experiência. Gostaria de ter ido um pouco melhor, mas errei um salto que eu não podia ter errado e que me tirou bastante ponto. Mas, no geral, por ser a primeira, não foi ruim", declarou Tammy, irmã do ex-jogador de futebol Roger Flores.

SALTOS

Medalha de bronze no trampolim metros nos Jogos de Santo Domingo, em 2003 - ela também foi prata e bronze na plataforma, em 2003 e 2007, respectivamente -, Juliana Veloso teve uma boa arrancada na final deste domingo. Com nota 63,00, a saltadora registrou o terceiro melhor desempenho na primeira rodada.

A brasileira baixou sua nota (54,00) e caiu para quinta no ranking na série seguinte, posição que manteve com os 63,00 pontos do terceiro salto e com os 58,50 do quarto. Juliana foi para a rodada derradeira precisando tirar uma diferença superior a 22 pontos em relação à terceira colocada, o que não conseguiu com a pontuação de 55,80 de seu último salto.

Tammy Galera, por sua vez, começou mal a final dos saltos, e evoluiu nas duas rodadas seguintes. Com 46,20 em sua primeira apresentação, ela fechou a série na penúltima colocação. Melhorou no segundo e terceiros saltos e passou a ocupar o décimo posto.

No quarto salto, porém, Tammy entrou mal na piscina e sua nota despencou para 34,10. Com isso, ela voltou para o 11º posto no ranking. A brasileira fechou sua participação com a nota de 51,30.