Após uma semana fora, Rodrigo volta a treinar e reforça o Vasco

O zagueiro Rodrigo está de volta ao Vasco. Após ficar uma semana de fora das atividades e partidas do clube carioca em razão de problemas particulares, o jogador se reapresentou na manhã desta segunda-feira em São Januário e retomou a rotina de treinamentos.

Fora do Vasco, Rodrigo desfalcou o time nas partidas contra Paysandu e Londrina, pela Série B, na última semana. E o seu retorno ocorre em um momento importante para o time, pois Rafael Marques vai cumprir suspensão, enquanto Jomar também está indisponível, por causa de uma lesão.

"Primeiramente gostaria de agradecer aos torcedores vascaínos pelo apoio. Tive alguns problemas pessoais, mas como eles mesmos gritam aqui no Caldeirão, eu sou guerreiro. O guerreiro estava ferido, mas já se curou e está de volta para ajudar o time no próximo fim de semana e em sua caminhada até o fim do ano", disse.

A expectativa, portanto, é de que Rodrigo retorne ao Vasco no duelo do próximo sábado com o CRB, em São Januário, pela 31ª rodada da Série B. Esse será o quarto confronto entre os times em 2016. A equipe triunfou por 2 a 1, pela divisão de acesso, e 1 a 0, na Copa do Brasil, em Maceió, e empatou por 1 a 1 em São Januário, também pelo torneio mata-mata.

Rodrigo prevê um duelo complicado para o Vasco, destacando a força do adversário como visitante. "O CRB é um adversário que nos deu trabalho nesse ano. Ele fazem um boa campanha, mas oscilam muito também. Estão fazendo boas partidas e atuam melhor fora do que em casa. Temos uma força muito grande dentro de São Januário e vamos buscar a vitória para confirmar o mais rápido possível esse acesso", afirmou.