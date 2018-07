Após vaga no Mundial, futsal brasileiro fatura título das Eliminatórias

A seleção brasileira masculina de futsal segue soberana no continente. Na madrugada deste sábado, um dia depois de conquistar a classificação para mais uma edição do Mundial, o Brasil venceu a Argentina por 4 a 0 e conquistou o título das Eliminatórias, disputadas em Assunção, no Paraguai.

Para o Mundial, o continente sul-americano tem direito a três vagas e por isso a classificação à final já havia assegurado o Brasil na competição em que tentará o nono título - ganhou as duas últimas edições (2008 e 2012, ambas contra a Espanha), além de 1982, 1985, 1989, 1992 e 1996.

Neste sábado, a equipe comandada pelo técnico Serginho Schiochet derrotou o Uruguai com os gols de Fernandinho, Bateria, Jé e Rodrigo, que completava 100 jogos com a camisa da seleção. O craque Falcão não participou das Eliminatórias por causa de problemas físicos.

A vitória coroou a campanha 100% da seleção nestas Eliminatórias, tendo batido Venezuela (2 a 1), Paraguai (1 a 0), Equador (14 a 0) e Peru (6 a 0) na fase de grupos, Uruguai (4 a 1) na semifinal e agora a Argentina (4 a 0). O Paraguai venceu o Uruguai na decisão do terceiro lugar e vai ao Mundial junto com Brasil e Argentina.