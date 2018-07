Após ver chance de acesso acabar, CRB perde para o Brasil de Pelotas

O time alagoano permaneceu na sétima colocação, com 55 pontos, sete a menos do que o Vasco, o quarto colocado. Na última rodada, o CRB recebe o Luverdense no Rei Pelé. Na 12.ª colocação, com 53 pontos, o Brasil de Pelotas se despede contra o Avaí, às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Logo aos quatro minutos, Nathan ficou cara a cara com o goleiro, mas Júlio César fez grande defesa na finalização. A resposta do CRB veio pelo alto. Marcos Martins cruzou e Neto Baiano cabeceou para excelente intervenção de Eduardo Martini, que mostrou muito reflexo.

O time gaúcho tinha mais posse de bola e voltou a levar perigo aos 35. Marlon recebeu lançamento de Nem, cortou um marcador e bateu, mas parou em Júlio César. A etapa final não teve tantos lances de perigo e ficou mais concentrada no meio-campo. Aos 20 minutos, Gustavo Papa aproveitou bate-rebate e finalizou por cima do travessão, desperdiçando boa oportunidade.

Ligeiramente melhor, o Brasil de Pelotas abriu o placar dez minutos depois. Júlio César saiu mal em escanteio cobrado por Marlon e Leandro Camilo desviou para o gol após dividida com Adalberto. Na sequência, o zagueiro foi expulso. Mesmo assim, o CRB pouco produziu e não chegou ao empate.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 1 X 0 CRB

BRASIL DE PELOTAS - Eduardo Martini; Weldinho, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Nem, Leandro Leite e Diogo Oliveira (Teco); Nathan (Gustavo Papa), Felipe Garcia (Jonatas Belusso) e Ramon. Técnico: Rogério Zimmermann.

CRB - Júlio César; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Audálio (Éder Loko), Glaydson Almeida, Peri e Bocão; Welinton Júnior (Bruno Nascimento) e Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Leandro Camilo, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Camilo, Leandro Leite e Felipe Garcia (Brasil de Pelotas); Diego (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Camilo (Brasil de Pelotas).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).