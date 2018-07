Goteiras fazem jogo de torneio de handebol ser transferido

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) resolveu não confiar que não vai chover durante a rodada deste domingo do chamado Torneio Quatro Nações e transferiu do Ginásio Nilson Nelson, o maior de Brasília, para o Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros (Cecaf) os dois jogos deste domingo.

O torneio deveria servir de preparação para a seleção brasileira, que ainda neste domingo viaja à Dinamarca para a disputa do Campeonato Mundial, que começa no sábado com o Brasil buscando o bicampeonato. Só que os dois primeiros jogos em Brasília foram cancelados.

Na sexta, o Brasil deveria enfrentar a Eslovênia, mas o jogo não foi realizado por conta das goteiras que deixavam o piso molhado. Depois, no sábado, a seleção até iniciou o clássico contra a Argentina, mas o confronto logo foi suspenso pelo mesmo motivos, com os técnicos alegando que temiam perder atletas por lesão.

Se não houvesse a transferência da rodada deste domingo, os quatro times correriam o risco de perder a viagem e chegar à Dinamarca sem terem jogado nenhuma partida preparatória na semana. De acordo com a CBHb, os duelos deste domingo serão abertos apenas para a imprensa. O Brasil entra em quadra às 12h, numa reedição da final do último Mundial, contra a Sérvia.