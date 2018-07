Após vice, Rubinho exalta jovem time do Brasil no vôlei e vê 'aprendizado' no Pan Apesar da derrota para a Argentina na final do vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, sofrida na noite deste domingo, o técnico Rubinho enalteceu o desempenho dos atletas e espera que isso sirva de aprendizado. "O saldo que fica é positivo. O que a equipe fez no campeonato é muito bom. Jogamos contra uma seleção que deve estar na Olimpíada, não é um time qualquer", afirmou.