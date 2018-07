Após visita, Barcelona vê evolução de Neymar

"A lesão teve uma evolução muito boa e a partir de 5 de agosto o jogador continuará seu tratamento e a fase final de sua recuperação em Barcelona", explicou o clube espanhol. Como a lesão foi sentida em 4 de julho e só no dia seguinte Neymar se despediu da Granja Comary, seguindo para sua casa no Guarujá, o jogador terá exato um mês de férias.

Pelo que explicou nesta quarta-feira o Barcelona, funcionários do departamento médico do clube visitaram Neymar na sua casa e constataram uma "muito boa evolução" na lesão sofrida na vértebra lombar L3.

Após ser atingido por Zuñiga, Neymar saiu do Castelão de ambulância rumo a um hospital de Fortaleza. O craque também se locomoveu de ambulância do aeroporto do Rio até a Granja Comary. Para ir até o Guarujá, foi de helicóptero, deixando o CT da seleção de maca. Na terça, porém, foi flagrado pela ESPN Brasil andando aparentemente normalmente pelo jardim de sua casa.