Após visita, COI exalta candidatura de Madrid para 2020

Reedie descreveu o projeto madrilenho como "muito sólido e profissional", apesar dos questionamentos sobre as condições econômicas da Espanha para receber um evento de tal magnitude. Afetado pelo momento ruim da economia europeia, o país enfrenta a segunda recessão em apenas três anos.

O líder da Comissão, contudo, disse acreditar que o evento esportivo seja "realizável" por causa do custo relativamente baixo para realizar as obras de infraestrutura. A maior parte já está pronta para Olimpíada. Os espanhóis estimam gastar cerca de US$ 1,9 bilhão para receber o evento. Para efeito de comparação, Pequim gastou aproximadamente US$ 42 bilhões para sediar os Jogos em 2008.

A visita à Madri faz parte do périplo do COI pelas cidades candidatas a receber a Olimpíada em 2020, logo após os Jogos do Rio, em 2016. Na semana passada, a Comissão foi até o Japão. Na sequência, eles visitarão Istambul, a terceira e última candidata a sediar o grande evento esportivo.