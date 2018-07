Após vistorias, Rali Dacar de 2015 terá 406 veículos

A lista final de participantes do Rali Dacar foi fechada neste sábado, às vésperas do início da maior prova off-road do mundo, que terá a largada neste domingo, em Buenos Aires, na Argentina. Após vistorias técnicas e administrativas realizadas nos últimos três dias, 406 veículos (161 motos, 45 quadriciclos, 137 carros e 63 caminhões) foram aprovados e estão aptos para acelerar tudo no território sul-americano, em mais de nove mil quilômetros de trajeto.

Pouco antes da largada promocional, que será, na Casa Rosada, cartão postal e sede do governo argentino, os competidores marcaram presença em um briefing com orientações da primeira etapa e participaram da foto oficial da 37ª edição da prova.

No domingo, os competidores partem para o primeiro dia de disputas até a cidade de Villa Carlos Paz. Serão 838 quilômetros de percurso para motos, quadriciclos e caminhões, e 833 quilômetros para os carros.