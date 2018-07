Após voltar da seleção, Ricardo Oliveira será poupado no Santos

Titular da seleção brasileira no empate por 2 a 2 com o Paraguai, terça-feira à noite, Ricardo Oliveira será poupado do próximo compromisso do Santos. Na quinta-feira, às 21h30, a equipe do técnico Dorival Júnior recebe a Ferroviária na Vila Belmiro pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista. O substituto deve ser o atacante Joel.

O treinador divulgou nesta quarta-feira a lista de relacionados para a partida e deixou Oliveira, titular absoluto da equipe, fora da relação. Dorival, entretanto, não vai poupar os demais jogadores que retornaram após servir o Brasil: Lucas Lima, que encerrou a partida em Assunção em campo, Gabriel, que foi reserva do time de Dunga, além de Zeca e Thiago Maia, que estavam com a seleção olímpica até domingo.

Por outro lado, o volante Renato será desfalque. Ele sofreu uma fratura no nariz, operou, e vai ficar fora de combate por pelo menos duas semanas. Sem ele, o time deverá ser escalado com: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Léo Cittadini (Alison), Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabriel e Joel.